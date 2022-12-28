Красный Крест сообщает, что помог с начала войны более 9 млн украинцев

Красный Крест Украины (ККУ) с начала войны организовал работу более 200 своих местных организаций и помог более 9 млн человек.

Об этом его президент Николай Полищук заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ККУ за 300 дней войны помог более 9 млн человек в Украине, оказывая комплексную помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Это и строительство временных приютов, восстановление разрушенного жилья, обеспечение генераторами, "буржуйками", медицинским оборудованием, финансовая поддержка временно-перемещенных лиц" , эвакуация из "горячих точек", работа мобильных медицинских бригад и выдача гуманитарной помощи", - сказал он.

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Полищук также сообщил, что с начала полномасштабной войны Красный Крест организовал работу более 200 своих местных организаций, при этом 21 офис организации был разрушен или поврежден.

В настоящее время в структуре ККУ более 1500 работников и 8 тыс. волонтеров.

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Кроме того, Красный Крест оказывает помощь предприятиям и госкомпаниям. В частности, он передал Укрзализныци 35 промышленных генераторов, которые обеспечивают бесперебойную работу украинских железнодорожных вокзалов.