Оккупанты готовят крымчан к обстрелам - рассказывают, что при этом делать

Российская государственная организация "Ресурсный центр" опубликовала инструкцию для жителей оккупированного Крыма, как поступить "в случае возникновения опасностей во время военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, связанных с ними".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

На инфографике размещены правила поведения при обстреле – в здании, в помещениях без подвалов или паркингов, на улице или в общественном транспорте.

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"Не паникуйте... Если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикрывайте голову руками... Зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг... Если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)...", - говорится в инструкции.

Сотрудники "Ресурсного центра" настойчиво просили коллег передать информацию друзьям и знакомым, "если есть возможность разместить у своих ТКД на информационных досках", - отмечает он.

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Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО". Глава оккупационной российской "администрации" Крыма Сергей Аксенов назвал беспилотники "основной угрозой" для Крыма.