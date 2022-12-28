Оккупанты готовят крымчан к обстрелам - рассказывают, что при этом делать
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.
На инфографике размещены правила поведения при обстреле – в здании, в помещениях без подвалов или паркингов, на улице или в общественном транспорте.
"Не паникуйте... Если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикрывайте голову руками... Зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг... Если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)...", - говорится в инструкции.
Сотрудники "Ресурсного центра" настойчиво просили коллег передать информацию друзьям и знакомым, "если есть возможность разместить у своих ТКД на информационных досках", - отмечает он.
Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО". Глава оккупационной российской "администрации" Крыма Сергей Аксенов назвал беспилотники "основной угрозой" для Крыма.