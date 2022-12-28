В воскресенье, 1 января 2023 года, Германия станет главой военной силы НАТО наивысшей готовности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Объединенные оперативно-тактические группы НАТО очень высокой готовности (VJTF) были созданы в 2014 году на базе усиленных сил реагирования НАТО после незаконной аннексии Крыма Россией и кризисов на Ближнем Востоке. Германия берет на себя руководство силами от Франции, возглавлявшей их в 2022 году.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале этого года НАТО развернула элементы VJTF в Румынии для выполнения первого в истории подразделения миссии по коллективной обороне.

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"Германия является важным членом Альянса, и мы благодарны Германии за то, что она возглавит VJTF в 2023 году", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать и оборонять каждый дюйм территории Альянса. VJTF является силами первого реагирования НАТО и ключевым элементом нашей коллективной обороны. Лидерство Германии является ярким свидетельством ее преданности и возможностей", - добавила она.

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VJTF является элементом наивысшей готовности сил реагирования НАТО. Руководство и членство в VJTF ежегодно спасаются между членами Североатлантического союза.

В 2023 году сухопутные силы VJTF будут насчитывать около 11 500 тысяч военнослужащих, ядром которых будет 37-я панцергренадерская бригада. В общей сложности свой вклад внесут девять стран-членов НАТО (Бельгия, Чехия, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения, Чехия). Среди основных подразделений – немецкий 393-й танковый батальон, 345-й артиллерийский батальон, 131-й транспортный батальон и 30-й транспортно-штурмовой полк.

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