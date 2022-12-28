Глава Госслужбы экспортного контроля Павличенко ответил волонтерам, которые жаловались на проблему с завозом дронов для ВСУ из-за границы

Глава Госслужбы экспортного контроля ответил волонтерам, которые сообщали о сложностях с поставками дронов для ВСУ из-за границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЭК.

"Во-первых, действующее законодательство не предусматривает получение каких-либо разрешений на ввоз в Украину дронов двойного использования. То есть, их импорт осуществляется без каких-либо ограничений, а если у субъектов и возникают проблемы с ввозом таких товаров, то это точно не по Следует также добавить, что ни одна из известных нам организаций, от имени которых выступает Мария, не обращалась в службу экспортного контроля ни с целью регистрации, ни для получения разрешения. на импорт дронов", - отметил он.

"Во-вторых, необоснованны обвинения в якобы бездействии службы. В начале нашей коммуникации с госпожей Марией, которая по сути началась 26 октября, единственной озвученной проблемой было то, что "Польша не выпускает дроны в Украину, аргументируя это тем, что они двойного назначения". По ее словам, к тому времени там "застряло уже около 600 Мовиков на общую сумму под 2 миллиона долларов", - добавил Павличенко.

По его словам, 27 октября ГСЭК организовала консультации с польской стороной и попросила рассмотреть возможность применения упрощенной процедуры экспорта дронов в Украину, а также способствовать решению проблемы с задержанными польскими властями дронами.

"Кроме того, нам удалось согласовать с польской стороной взаимоприемлемый механизм подтверждения гарантий украинских импортеров как дронов, так и других контролируемых товаров относительно заявленного ими конечного использования, который упрощал польским коллегам процесс принятия положительных решений. О результатах этих консультаций была проинформирована Мария и ее коллеги. Судя по ее последним публичным сообщениям, в конце концов проблемы с польской стороной были решены", - продолжил Павличенко.

Также глава ГСЭК прокомментировал информацию об идентификации некоторых моделей дронов как товаров двойного использования. Он пояснил, что постановлением КМУ № 86 от 28.01.2004 утвержден Единый список товаров двойного использования: "Единый список не содержит перечня моделей дронов, а лишь определяет обязательные технические характеристики, по которым тот или иной дрон идентифицируется как товар двойного использования". является унифицированным с аналогичными списками, которые действуют в ЕС, США и других государствах-участниках международных режимов.

1 ноября, продолжил Павлченко, фонд "Вместе к победе", представляемый Марией Берлинской, обратился к Госэкспортконтролю с запросом пересмотреть идентификацию определенных моделей дронов, включая Mavic 3.

"Заявители настаивали на пересмотре идентификации дронов, несмотря на то, что мы обращали их внимание, что даже в случае если дроны не отвечают по своим характеристикам товарам двойного использования и неконтролируемы, это никоим образом не отразится на режиме их импорта в Украину. Служба приняла к работе запрос фонда и провела тщательную, всеобъемлющую дополнительную экспертизу, к которой были привлечены все известные Госэкспортконтроля субъекты хозяйствования Украины, осуществляющие международные передачи этих дронов и дронов аналогичного класса. ... Испытания, завершившиеся 27 декабря, подтвердили, что оба дрона, включая Mavic 3, при взлете и посадке четко выдерживают порывы ветра по меньшей мере 14 м/с (при минимально необходимых 12,8 м/с), что вместе с другими контрольными параметрами, не вызывавшими сомнений, безоговорочно характеризует их как товары двойного использования", - пояснил он.

Также Павличенко добавил, что о проблеме оформления гарантийных писем для волонтеров Госэкспортконтроля стало известно в последние дни из сообщений Марии Берлинской. В то же время, сказал он, ни Берлинска, ни ее коллеги в ГСЭК раньше с запросом в этой связи не обращались.

В ГСЭК отметили, что проблемы волонтеров могут быть связаны с неоднозначностью трактовки термина "негражданское использование", который содержится в приложении 2 к Постановлению (№174 "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения") не имеет определения в законодательстве об экспортном контроле.

"Поэтому, по нашему мнению, решение этого вопроса возможно путем уточнения этого срока в постановлении. Относительно гарантийных писем от конечных пользователей, которые необходимо получать для ввоза таких негражданских товаров без разрешения. Это не обязательно должны быть конкретные воинские части или другие формирования. Гарантийные письма могут получаться от Министерства обороны Украины, командования родов войск ВСУ, в т.ч. командование сил логистики Вооруженных Сил Украины, обладающих исчерпывающей информацией о потребностях конечных пользователей", - подчеркнул Павличенко.

"На самом деле не существует реальных препятствий, которые мешали бы волонтерам и благотворительным организациям эффективно заниматься своей деятельностью в рамках законодательства в данной сфере. Госэкспортконтроль, в свою очередь, всегда готов помочь разобраться в проблемных вопросах, опираясь на собственный опыт и годы изучения международной практики. В случае же если какие-то проблемы и препятствия остались вне фокуса нашего внимания – Госэкспортконтроль готов принимать непосредственное участие и модерировать диалог с другими причастными государственными органами для эффективного решения таких проблемных вопросов", - подытожил он.

Напомним, 23 декабря на Цензор.НЕТ было опубликовано сообщение Марии Берлинской "Как мы убиваем своих". Публикация получила значительную огласку, в ней прозвучал ряд обвинений в адрес Государственной службы экспортного контроля Украины.

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