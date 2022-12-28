Сотрудники ФСБ переодеваются в гражданскую одежду и подслушивают разговоры людей в оккупированном Мелитополе, - Федоров
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ФСБшники, переодетые в гражданские, ходят по местам массово скопления людей, подслушивают разговоры и задают жителям провокационные вопросы.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"ФСБшники, переодетые в гражданские, ходят по местам массового скопления людей, подслушивают разговоры и задают жителям провокационные вопросы, и затем забирают на беседу или в плен", - сказал он.
В Мелитополе рашисты ввели ограниченное передвижение, город часто закрывают на выезд и въезд.
"Рашисты срываются на гражданских жителях. В центре Мелитополя устраивают фильтрацию и просто посреди города устанавливают блокпосты и начинают обыскивать людей и часто забирают людей в комендатуру, в плен и выпускают через сутки после допроса с применением полиграфа", - отметил он.