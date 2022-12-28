"ЕС" требует немедленно принять закон о запрете деятельности в Украине РПЦ и подчиненных ей организаций

"Европейская Солидарность" требует безотлагательно принять Закон об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Европейская Солидарность" приветствует решение Конституционного Суда Украины, которым, хоть и с трехлетней задержкой, подтверждено очевидное: требование к московской церкви говорить правду и сообщать о своей связи с государством-агрессором абсолютно конституционно. Теперь закон, принятый еще в декабре 2018 года, должен быть неукоснительно исполнен: исчезли любые отговорки, которыми пользовались недобросовестные чиновники для саботирования защиты украинского общества от щупалец "русского мира", - говорится в сообщении.

В "ЕС" считают, что если УПЦ - Украинская православная церковь и не принадлежит к московскому патриархату, то должно доказать это делом.

Украинская православная церковь, если она, как заявляет, уже не принадлежит московскому патриархату, должна доказать это делом. А именно:

"- четко и недвусмысленно заявить об осуждении Кирилла (гундяева) и всей рпц как пособия агрессии и геноцида украинцев, разорвать с нее все отношения, в частности, объявить о выходе ее архиереев из состава синода РПЦ, и о нераспространении на нее устава рпц;

- сообщить Поместные Православные Церкви о разрыве с РПЦ и намерении урегулировать свой канонический статус в диалоге с Православной Церковью Украины в соответствии с Томосом, предоставленным Вселенским Патриархом;

- выйти из московского раскола: возобновить общение с Поместными Церквами, признавшими ПЦУ; а самое главное - признать Таинства Православной Церкви Украины и начать диалог без предварительных условий и требований по пониманию и объединению украинских православных", - пояснили в политсиле.

"В противном случае УПЦ в очередной раз подтвердит, что относится к МП как канонически, так и фактически, и должен в соответствии с законом сообщить об этом обществу. А для защиты украинского общества от враждебного влияния РСЦ требуем от Верховной Рады Украины безотлагательно принять Закон об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций (#8221 от 23.11.2022) – о запрете в Украине деятельности РСЦ и подчиненных ей структур и организаций", - добавили в "ЕС".

Также Европейская Солидарность инициировала соответствующие обращения местных советов.

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