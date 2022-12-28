С сентября украинская ПВО сбила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе, - Воздушные силы

Российские захватчики атаковали украинскую критическую инфраструктуру ракетами и дронами-камикадзе. С сентября ПВО сбило 420 ракет и почти столько же дронов.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Все взяли дату 11 октября от первого массированного обстрела, как начало "отсчета" атак на энергетическую инфраструктуру. Но ведь действительно ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября, тогда они начали нападать на нашу инфраструктуру. С этого времени уже примерно более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало же, конечно, большее количество", - рассказал Игнат.

В свою очередь он обратил внимание на то, что у противника не столь достаточно ракет для массированности ударов.

"Собственно, речь идет о том, что многие ракеты врагом использованы. Носители есть, но не факт, что есть к ним ракеты в достаточном количестве. Потому что, если бы их было больше, то и били бы больше", - подытожил Игнат.

Также читайте: ПВО уничтожила около 70 дронов из второй партии БПЛА, которую Иран прислал РФ, - Воздушные силы