Зеленский выступил в Верховной Раде: "Будущее будет украинским!". ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленских обратился с речью к народным депутатам с трибуны парламента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после выступления состоялось награждение военных.
Кроме президента в парламент пришли члены правительства, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших украинских военных.
Главные тезисы выступления президента:
1.Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость иметь друзей среди украинцев.
2.Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все, что не достигли раньше, будет у нас.
3.Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.
4.Должен быть международный трибунал по военным преступлениям оккупантов.
Полное выступление президента Зеленского в Верховной Раде: