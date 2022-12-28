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Зеленский выступил в Верховной Раде: "Будущее будет украинским!". ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленских обратился с речью к народным депутатам с трибуны парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после выступления состоялось награждение военных.

Кроме президента в парламент пришли члены правительства, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших украинских военных.

Главные тезисы выступления президента:

 1.Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость иметь друзей среди украинцев.
 2.Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все, что не достигли раньше, будет у нас.
 3.Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.
 4.Должен быть международный трибунал по военным преступлениям оккупантов.

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Полное выступление президента Зеленского в Верховной Раде:

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Топ комментарии

  • Senator 0eaca536
    Норвегию обгоним за год,а Швейцарию за два...и будет полное Монако...🤒🤣
  • Прощай немытая раССея
    Молодец, если смог прочитать текст и не сбиться.....растет...
  • Дід Василь
    Так и знал что без телесуфлёра никуда.
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