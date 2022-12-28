Зеленский выступил в Верховной Раде: "Будущее будет украинским!". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленских обратился с речью к народным депутатам с трибуны парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после выступления состоялось награждение военных.

Кроме президента в парламент пришли члены правительства, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших украинских военных.

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Главные тезисы выступления президента:



1.Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость иметь друзей среди украинцев.

2.Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все, что не достигли раньше, будет у нас.

3.Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.

4.Должен быть международный трибунал по военным преступлениям оккупантов.

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Полное выступление президента Зеленского в Верховной Раде:

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