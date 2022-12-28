Пригожин оценил посты Медведева: "Это его эротические фантазии"

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал "эротическими фантазиями" "прогнозы" Медведева на 2023 год.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Так, Пригожина попросили прокомментировать "футуристический" прогноз на 2023 год от заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором тот "прогнозировал" распад ЕС, гражданскую войну в США и то, что Венгрия и Польша захватят Запад Украины.

"Я ознакомился с прогнозами и никак не могу прокомментировать эротические фантазии. Естественно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. А что касается обстановки на фронте, я хорошо в нее погружен, но это мой маленький секрет", - прокомментировал он.

Напомним, ранее наемники ЧВК "Вагнер" записали обращение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. В видео они называли Герасимова нецензурными словами.

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