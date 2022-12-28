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Памятник Екатерине II после демонтажа передадут в художественный музей, - горсовет Одессы

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Памятник Екатерине II после демонтажа передадут в художественный музей, - горсовет Одессы
Сегодня в Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщили в городском совете.

"Сегодня во исполнение решения Одесского горсовета начат демонтаж фигур "Учредителям Одессы", в народе известных как памятник Екатерине II. Этот памятник будет передан в художественный музей в соответствии с решением сессии. Он, а также четыре фигуры, которые являются памятниками национального значения", – сказал и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.

По его словам, таким образом в Одессе начинают "тяжелый и долгий, однако необходимый процесс переосмысления истории и освобождения от советских и имперских мифов".

Напомним, решение о демонтаже памятника Одесский горсовет принял 30 ноября. Скульптурную композицию решили передать на хранение в Одесский художественный музей.

Фигура императрицы не имеет исторической ценности, она была отлита в 2007 году, а фигуры фаворитов - экспонаты, находящиеся на балансе Музея Блещунова.

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Топ комментарии

  • Yuri Yuri 19276fcf
    Демонтують пам'ятник, щоби його випадково кацапи не пошкодили, а потім його поставлять назад. От вам і "патріотизм" по-одеськи.
  • Voc Vox
  • napalm
    Тому що коломорда. А козломорді всі повинні бути знищені, акі доктор ліза і хор александрова.
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