Памятник Екатерине II после демонтажа передадут в художественный музей, - горсовет Одессы

Сегодня в Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщили в городском совете.

"Сегодня во исполнение решения Одесского горсовета начат демонтаж фигур "Учредителям Одессы", в народе известных как памятник Екатерине II. Этот памятник будет передан в художественный музей в соответствии с решением сессии. Он, а также четыре фигуры, которые являются памятниками национального значения", – сказал и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.

По его словам, таким образом в Одессе начинают "тяжелый и долгий, однако необходимый процесс переосмысления истории и освобождения от советских и имперских мифов".

Напомним, решение о демонтаже памятника Одесский горсовет принял 30 ноября. Скульптурную композицию решили передать на хранение в Одесский художественный музей.

Фигура императрицы не имеет исторической ценности, она была отлита в 2007 году, а фигуры фаворитов - экспонаты, находящиеся на балансе Музея Блещунова.

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