Памятник Екатерине II после демонтажа передадут в художественный музей, - горсовет Одессы
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщили в городском совете.
"Сегодня во исполнение решения Одесского горсовета начат демонтаж фигур "Учредителям Одессы", в народе известных как памятник Екатерине II. Этот памятник будет передан в художественный музей в соответствии с решением сессии. Он, а также четыре фигуры, которые являются памятниками национального значения", – сказал и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.
По его словам, таким образом в Одессе начинают "тяжелый и долгий, однако необходимый процесс переосмысления истории и освобождения от советских и имперских мифов".
Напомним, решение о демонтаже памятника Одесский горсовет принял 30 ноября. Скульптурную композицию решили передать на хранение в Одесский художественный музей.
Фигура императрицы не имеет исторической ценности, она была отлита в 2007 году, а фигуры фаворитов - экспонаты, находящиеся на балансе Музея Блещунова.