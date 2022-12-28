В России создадут военные учебные центры при университетах, - росСМИ

Документ о создании военных учебных центров при университетах подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Согласно подписанному документу, за учебные военные центры будут отвечать министерство образования и науки и министерство сельского хозяйства. В список вузов, в которых будут военные учебные центры, также войдут Новгородский, Сахалинский, Мордовский, Псковский государственные университеты.

Такие военные центры готовят кадровых служащих Минобороны, рядовых, сержантов и офицеров запаса. Ожидается, что отучившиеся там выпускники вузов отправятся в армию по контракту.

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