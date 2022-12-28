Никто на Западе никогда не будет бояться России, Украина объединила ЕС, - Зеленский 

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина смогла объединить вокруг себя Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время ежегодного послания Верховной Раде.

"За 10 месяцев этого года мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России. Мы помогли Евросоюзу приобрести настоящую субъектность. Помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за победу. Именно Украина объединила Европейский союз", - заявил президент.

По словам Зеленского, Европа преодолевает кризис.

"И это – несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные Россией на то, чтобы сломать наш континент. Все, что Россия пыталась делать против Европы, не сработало. Каждый российский шаг стал ошибкой. Наши же шаги – сработали", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что "впервые в истории Евросоюз помогает защищаться от столь масштабной агрессии, впервые ряд стран ЕС изменили свое законодательство и свои политические правила и теперь оказывают вооруженную поддержку нашему государству, впервые в истории некоторые страны Европы пересмотрели понятие нейтралитатета и противостоят агрессии вместе с Украиной".

"Большинство стран мира уже не интересуется, услышит ли их Россия. С этим покончено. Теперь мир по-настоящему заинтересован в том, чего еще ожидать от Украины, что Украина может дать Европе и миру. ... Мы даем каждому нашему партнеру уникальное чувство и историческую возможность быть победителем вместе с Украиной. Благодаря украинцам мир вспоминает, что это – быть победителями. В следующем году мы это только усилим", – добавил глава государства.

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