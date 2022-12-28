Члены ООН должны рассмотреть создание трибунала по военным преступлениям РФ, - Верховный комиссар по правам человека Тюрк

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к судебным преследованиям военных преступлений, совершенных во время войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Преступники должны знать, что им не удастся избежать наказания", - заявил Тюрк. По его оценкам, на данном этапе создается впечатление, что большинству военных преступников удастся избежать наказания. Если они не смогут привлечь к ответственности в Украине или России, тогда страны-члены ООН должны принять решение о создании международного трибунала, убежден Верховный комиссар ООН.

Судебные разбирательства могут начать и отдельные страны, подчеркнул Тюрк и напомнил, что в 2021 году высший земельный суд в немецком Кобленке приговорил гражданина Сирии к лишению свободы при содействии преступлениям против человечности в Сирии.

На вопрос, удастся ли привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности за развязанную им в Украине войну, Тюрк ответил: "Не хочу спекулировать, но что-то подобное кажется мне сейчас нереалистичным". Он подчеркнул, что сейчас это сложно как с политической, так и с юридической точек зрения.

Тюрк добавил, что в настоящее время правоохранительные органы Украины расследуют около 40 тысяч военных преступлений. Управление ООН по правам человека еще в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма и начала боев на востоке Украины направило следователей в эту страну. Отчеты по итогам их работы подготовлены, сообщил комиссар ООН.

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"Совсем недавно они задокументировали убийство 441 мирного жителя в трех регионах в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году. Речь идет о гибели 341 мужчины, 72 женщин, 20 мальчиков и 8 девочек", - уточнил Тюрк.

"Мы также регистрируем новые случаи в ряде регионов Харьковской и Херсонской областей, отвоеванных украинскими вооруженными силами", - отметил комиссар ООН. По его словам, российские военнослужащие, вероятно, убивали мирных жителей во временных центрах содержания под стражей, а также после проверок безопасности. "Еще одна комиссия Совета ООН по правам человека и Международного уголовного суда (МКС) ведет расследование в Украине", – напомнил Тюрк.