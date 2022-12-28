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Собрано 16 млн грн на систему РЭБ "Буковель" для 59-й ОМБр, - Бутусов

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Собрано 16 млн грн на систему РЭБ "Буковель" для 59-й ОМБр, - Бутусов
Сбор на купольную систему РЭБ "Буковель" для 59-й мотопехотной бригады ВСУ успешно закрыт.

Об этом сообщил  главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Собрано даже немного больше необходимой суммы - почти 16 миллионов гривен. Большая сумма. Расчет "Буковеля" будет оснащен всем необходимым, и в ближайшее время как только станция РЭС будет официально поставлена на вооружение бригады - покажем, что все на месте и работает", - отметил Бутусов.

Журналист подчеркнул, что благодаря неравнодушным гражданам воины 59-й мотопехотной бригады получат современное эффективное оружие, чтобы укрыться от российских беспилотников на своем, очень важном участке фронта.

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Собрано 16 млн грн на систему РЭБ Буковель для 59-й ОМБр, - Бутусов 01

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