Собрано 16 млн грн на систему РЭБ "Буковель" для 59-й ОМБр, - Бутусов

Сбор на купольную систему РЭБ "Буковель" для 59-й мотопехотной бригады ВСУ успешно закрыт.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Собрано даже немного больше необходимой суммы - почти 16 миллионов гривен. Большая сумма. Расчет "Буковеля" будет оснащен всем необходимым, и в ближайшее время как только станция РЭС будет официально поставлена на вооружение бригады - покажем, что все на месте и работает", - отметил Бутусов.

Журналист подчеркнул, что благодаря неравнодушным гражданам воины 59-й мотопехотной бригады получат современное эффективное оружие, чтобы укрыться от российских беспилотников на своем, очень важном участке фронта.

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