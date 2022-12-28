Для обнаружения дронов или ракет в Киевской области будут установлены акустические датчики

В Киевской области установят специальные акустические датчики, чтобы иметь возможность обнаруживать российские дроны или ракеты даже в тех местах, где нет людей.

Об этом в интервью изданию "Моя Киевщина" сказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"В Чернобыльской зоне были проведены соответствующие работы, и сейчас все силы безопасности уже пользуются поступающей оттуда информацией. Что касается акустических датчиков… Было принято решение относительно возможности для защиты объектов критической инфраструктуры оборудовать их соответствующими датчиками, которые будут в состоянии собирать акустическую информацию и своевременно передавать для реагирования подразделениями ПВО", – заявил он.

Начальник полиции столичной области отметил, что это сможет защитить не только критическую инфраструктуру и не только постоянно обстреливаемые РФ подстанции, но и другие объекты, на которые будут нацелены удары РФ.

"Это датчики дополнительного сбора информации, которые позволят ПВО получать информацию не только с радаров, линии "102", но и, например, в тех местах, где нет людей. Поэтому если информация будет передана заранее, это позволит военным сбить дрон или ракету", – добавил глава полиции Киевщины.

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