Россияне 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки, 30 декабря российские захватчики 60 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.