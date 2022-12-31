В Одесской и Киевской областях продолжаются экстренные отключения электроэнергии

31 декабря экстренные отключения света действуют в Киевской и Одесской областях. В этих регионах почасовые графики не работают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Киевской области введены экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют, отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети .

В Одесской области ограничили работу предприятий в новогоднюю ночь, чтобы дать свет бытовым потребителям.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - отметили в ДТЭК Одесские электросети.

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