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Мир запомнит 2022-й как год героев ВСУ и год несломленных украинцев, - Шмыгаль

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Мир запомнит 2022-й как год героев ВСУ и год несломленных украинцев, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что мир запомнит 2022 год как год несломленных украинцев и героев ВСУ.

Об этом он написал в новогоднем поздравлении, опубликованном в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"2022-й мир навсегда запомнит как год несломленных и храбрых украинцев. Год героев Вооруженных сил Украины! И мы сделаем все, чтобы 2023-й запомнили как год Победы независимой, свободной, несокрушимой Украины", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, на пороге нового года каждый с надеждами и большой надеждой заглядывает в это близкое будущее.

"С верой в победу света над тьмой! С верой, что вскоре вся большая семья украинцев будет вместе, будет дома, будет в безопасности. Что наши дети будут смеяться полной грудью и не будут бояться громких звуков, а небо будет мирным, тихим, целым ", - заметил Шмыгаль.

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Премьер-министр пожелал украинцам в новом году сил и сил делать хорошие дела во имя Украины.

"Верим в ВСУ!" – добавил он.

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    А я дуже сподіваюсь, що українці запам'ятають 2022 рік як "травневі шашлики", "нагнітання істерики Заходом", "якщо збільшимо армію в 2 рази, то не зможемо будувати дороги", "50млрд з армії на дороги", "відкриття шатлів до Криму і розмінування Чонгару на 10 днів раніше строку", "мир в очах путіна", "росіяни теж люди - вони не нападуть", "ми не бачимо загрози з боку росії" і т.п. І вже не оберуть дибілів до влади.
    Хоча "єдиний анал" робить все можливе, щоб створити з найвеличнішого боневтіка-бонедали і дєрьмаковської шобли "героїв-визволителів", а "мудрий нарід" хаває за обидві щоки
  • Urs
    Пропоную тв каналам 5-му та Прямому не показувать новорічне привітання Зе чи ПАП, а прокрутити старе привітання Зе, де про "какая разніца".
    Буде ідеально.
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