Мир запомнит 2022-й как год героев ВСУ и год несломленных украинцев, - Шмыгаль
Об этом он написал в новогоднем поздравлении, опубликованном в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"2022-й мир навсегда запомнит как год несломленных и храбрых украинцев. Год героев Вооруженных сил Украины! И мы сделаем все, чтобы 2023-й запомнили как год Победы независимой, свободной, несокрушимой Украины", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, на пороге нового года каждый с надеждами и большой надеждой заглядывает в это близкое будущее.
"С верой в победу света над тьмой! С верой, что вскоре вся большая семья украинцев будет вместе, будет дома, будет в безопасности. Что наши дети будут смеяться полной грудью и не будут бояться громких звуков, а небо будет мирным, тихим, целым ", - заметил Шмыгаль.
Премьер-министр пожелал украинцам в новом году сил и сил делать хорошие дела во имя Украины.
"Верим в ВСУ!" – добавил он.