Путин своим указом легализовал мародерство оккупантов в Украине, – ISW
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Американские аналитики обращают внимание, что Путин открыл двери для дальнейшей институциализации коррупции из-за манипуляций российской внутренней правовой сферой. 29 декабря он одобрил указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе военнослужащих и правоохранителей, от обязанности обнародовать декларации о доходах.
Действие указа распространяется на военнослужащих, работников органов внутренних дел, находящихся на службе в Росгвардии, работников пенитенциарной системы и следственной системы, а также лиц на должностях во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
Указ также упраздняет запрет на получение военнослужащими "благотворительных" подарков в связи с участием в боевых действиях в Украине. Издание The Insider отметило, что этот указ фактически может разрешить российским чиновникам, вовлеченным в войну, конфисковать частную собственность украинских жителей оккупированных территорий, поскольку такая собственность может юридически классифицироваться как "благотворительные подарки".