Путин своим указом легализовал мародерство оккупантов в Украине, – ISW

Новый указ российского диктатора Владимира Путина фактически легализовал конфискацию имущества украинцев на оккупированных территориях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики обращают внимание, что Путин открыл двери для дальнейшей институциализации коррупции из-за манипуляций российской внутренней правовой сферой. 29 декабря он одобрил указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе военнослужащих и правоохранителей, от обязанности обнародовать декларации о доходах.

Действие указа распространяется на военнослужащих, работников органов внутренних дел, находящихся на службе в Росгвардии, работников пенитенциарной системы и следственной системы, а также лиц на должностях во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Указ также упраздняет запрет на получение военнослужащими "благотворительных" подарков в связи с участием в боевых действиях в Украине. Издание The Insider отметило, что этот указ фактически может разрешить российским чиновникам, вовлеченным в войну, конфисковать частную собственность украинских жителей оккупированных территорий, поскольку такая собственность может юридически классифицироваться как "благотворительные подарки".

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