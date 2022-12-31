Новости • Агрессия России против Украины

Ночью враг нанес ракетный удар по военному городку Черниговской области

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Ночью враг нанес ракетный удар по военному городку Черниговской области
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине - били по одному из военных городков.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Черниговщине. Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить имеющимися ПВО. К счастью, погибших нет.

В последние дни интенсивность обстрелов возросла. Враг греет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Хлопці ж не ночують у казармах?
  • Elvis2
    На 1 етапі війни було багато вражень казарм - Яворів, Миколаїв, Житомир, Десна, Ахтирка. Зараз начеб-то розсереджуються. Коли вже ми будемо вражати казарми разом з військовими кацапами на терріторії московщини ?
  • 18c49ed2
    Да. С активным рулением почти до конца траектории. Рашисты, кстати, очень боялись что Украина поставит их на вооружение. Их не берет даже их распиаренный С400. Но не с нашим зеленым счастьем.
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