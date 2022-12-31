Все больницы Украины обеспечены генераторами, - МОЗ

Все учреждения здравоохранения Украины обеспечены альтернативными источниками питания на случай отключения электроэнергии.

Об этом руководительница директората медицинских услуг МОЗ Александра Машкевич сказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все с вами должны готовиться к непредсказуемым ситуациям. Мы видим, что враг, к сожалению, бьет по объектам критической инфраструктуры, так же и по медицинским учреждениям. Все наши больницы, учреждения здравоохранения обеспечены альтернативным источником питания", - отметила Машкевич.

Таким образом, подчеркнула она, "если пациенту необходима будет экстренная медицинская помощь и госпитализация, никоим образом она не будет ограничена и пациент помощь получит в стационаре".

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Кроме того, она посоветовала украинцам узнать альтернативный номер телефона своего семейного врача и иметь в запасе необходимые лекарства, особенно если пациент постоянно принимает какой-либо препарат.