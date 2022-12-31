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В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся 6 кораблей оккупантов, - ВМС ВСУ

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В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся 6 кораблей оккупантов, - ВМС ВСУ
Россия держит на боевом дежурстве в Черном море пять кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

По состоянию на 31.12.2022:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей;
  • в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты.

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря – 11 судов, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор;
  • Черного моря – 23 судна, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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