В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся 6 кораблей оккупантов, - ВМС ВСУ
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Россия держит на боевом дежурстве в Черном море пять кораблей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.
По состоянию на 31.12.2022:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей;
- в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты.
За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря – 11 судов, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор;
- Черного моря – 23 судна, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.