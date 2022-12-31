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Умер Папа Бенедикт XVI

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Умер Папа Бенедикт XVI
Бывший глава римско-католической церкви Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

Бенедикт XVI ушел из жизни в своей резиденции в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae.

В последние несколько дней состояние здоровья бывшего Папы ухудшилось из-за преклонного возраста.

Проститься с бывшим понтификом можно будет с понедельника, 2 января, в базилике Святого Петра.

Светское имя Бенедикта XVI – Йозеф Ратцингер. Он родился в Германии. В 2005 году он стал одним из старейших избранных Пап. В 2013-м - покинул свой пост.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Притомний був Папа. Без епатажу і косяків. Увійшов в історію, як перший Папа, який пішов на пенсію, залишивши Св'ятійший престол добровільно, ще за життя. Цим наслідував Блаженнійшого Любомира Гузара, який окрім Глави УГКЦ був ще й Кардиналом Вселенської церкви.
  • Lionia DC
    На відміну від нинішнього абсолютно притомний. Царство Небесне.
  • Германарих гот
    Він пішов не добровільно. Пенсія для Пап, до нього це взагалі був нонсенс. Мусив піти, на фоні педофільних скандалів в католицькій церкві. Будучи кардиналом, який очолював комісію по розслідуванню таких випадків, не розслідував їх, а покривав. Це все почало спливати під час його діяльності в якості Папи. Гузар, той дійсно був достойною людиною
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