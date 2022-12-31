Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области

Россияне второй раз за сегодняшний день, 31 декабря, обстреляли из минометов приграничные населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Север".

"С 10:10 до 10:48 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасиловка", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что потерь личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК "Север".

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