По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ким предупредил о пусках ракет

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что россияне выпустили ракеты.

Свое сообщение Ким опубликовал в телеграм-канале в 12.18, передает Цензор.НЕТ.

"Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет", - написал он.

С 12:22 в разных областях начали объявлять воздушную тревогу. Сначала – в Николаевской и Одесской, следом – в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.

Также тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях.

По состоянию на 13.08 тревога объявлена по всей территории Украины.

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Мэр Сум Александр Лысенко предупредил о возможной ракетной опасности и отключении электроснабжения.

"Подготовьтесь, пожалуйста!" – написал он в телеграм-канале.

Глава Сумщины Дмитрий Живицкий в 12:59 предупредил о подлете ракет в область. "В укрытие!

Ракеты на подлете в область", - написал он в телеграм-канале.