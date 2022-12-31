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Отношение украинцев к россиянам и белорусам резко ухудшилось, - КМИС

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Отношение украинцев к россиянам и белорусам резко ухудшилось, - КМИС
После полномасштабного вторжения отношение украинцев к россиянам и белорусам резко изменилось

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, передает Цензор.НЕТ.

До оккупации Крыма 80-90% украинцев всегда хорошо относились к России. Причем отношение россиян всегда было хуже, а в 2008 году во время войны в Грузии разница составляла 60 процентных пунктов: 90% украинцев симпатизировали России и только 30% россиян симпатизировали Украине.

После оккупации Крыма в 2014 году произошло резкое ухудшение отношения к России, но все равно треть украинцев была настроена положительно, главным образом из-за положительного отношения к самим россиянам.

"Мы закончили опрос по отношению к России в феврале 2022 года, где-то за неделю до начала войны, и оказалось, что 34% украинцев положительно относились к России. В мае 2022-го уже оставалось лишь 2% приверженных России, возможно, еще несколько процентов отказались отвечать. И осталось 11% тех, кто положительно относится к россиянам", - отметил Паниотто.

Относительно отношения к белорусам, оно существенно ухудшилось - около 70% опрошенных украинцев так ответили. Кроме того, 85% украинцев считают Беларусь участницей конфликта, 47% относятся к белорусам негативно.

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Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    залишилося 11% тих, хто позитивно ставиться до росіян Джерело: https://censor.net/ua/n3390517- де ці 11%!?!? Це божевільні інваліди!?!
  • Dyukov
    У травні 2022-го вже залишалося лише 2% прихильних до Росії (их уж эти извечные 2 % говна)
  • alexandr shamov
    не, це процент кацапов в Украине.
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