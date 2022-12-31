Россияне обстреляли гуманитарный конвой в Луганской области
Об этом сообщили в полиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.
"Бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области сопровождали представителей благотворительной организации "Nova Ukraine" и общественной организации "Парк и особые друзья" из г. Кривой Рог в недавно освобожденные г. Лиман Донецкой области и с. Невское Сватовского района Луганской области.
При въезде в с. Невский гуманитарный конвой попал под обстрел оккупационных войск, к счастью, все обошлось и жителям Луганщины были доставлены необходимые вещи и продовольствие", - говорится в сообщении.
Полицейские вместе с благотворителями доставили жильцам продуктовые наборы, хлеб, новогодние подарки для детей, корма для домашних животных. Отдельно жителям Невского были доставлены спички, свечи, скотч и пленка, необходимые местным в холодное время года.