Россияне обстреляли гуманитарный конвой в Луганской области

При въезде в с. Невское Луганской области российские оккупанты обстреляли полицейских и волонтеров, которые везли местным жителям продукты и новогодние подарки.

Об этом сообщили в полиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области сопровождали представителей благотворительной организации "Nova Ukraine" и общественной организации "Парк и особые друзья" из г. Кривой Рог в недавно освобожденные г. Лиман Донецкой области и с. Невское Сватовского района Луганской области.

При въезде в с. Невский гуманитарный конвой попал под обстрел оккупационных войск, к счастью, все обошлось и жителям Луганщины были доставлены необходимые вещи и продовольствие", - говорится в сообщении.

Полицейские вместе с благотворителями доставили жильцам продуктовые наборы, хлеб, новогодние подарки для детей, корма для домашних животных. Отдельно жителям Невского были доставлены спички, свечи, скотч и пленка, необходимые местным в холодное время года.

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