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Бахмута как города больше не существует. Его легче построить "с нуля", - Буданов

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Бахмута как города больше не существует. Его легче построить "с нуля", - Буданов
Россияне почти полностью разрушили Бахмут в Донецкой области и сделали его непригодным для жизни.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая.

"Там катастрофа сам город... Но по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать", - сказал он.

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Руководитель ГУР отметил, что россияне разрушили Бахмут и сделали совершенно непригодным для жизни очередной город.

Топ комментарии

  • Robert Bodnar
    Ти ***** будівник чи розвіднику
  • владимир Мозговой 43ea6269
    якщо міста нема,то зрозуміло,що тре відбудовувати,але...коли це каже "шпіон від ОПи",то тре перевірити чи нема в нього якоєсь будівельної фірмочки)))
  • Vik Tor 98802600
    чому цей разведчеГ не на фронті?
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