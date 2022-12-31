В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света, - ДТЭК
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В Киеве и трех областях Украины применяются экстренные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.