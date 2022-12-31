В нескольких районах Киева раздаются взрывы, Предварительно, погиб 1 человек в Соломенском районе, 7 человек получили ранения, - Кличко (обновлено)

В Киеве раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве раздаются взрывы! Будьте в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Он добавил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы.

"Все службы следуют на место. Детали – впоследствии", - сказал мэр.

Позже глава города сообщил, что также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском: "Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места".

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что повреждение получил гостиничный объект. Также он отметил, что в Соломенском районе Киева обломки попали в частный дом.

Мэр Виталий Кличко заявил, что предварительно, известно о 1-м погибшем в Соломенском районе Киева. Несколько человек пострадали.

Кличко рассказал о трех пострадавших женщинах и двух мужчинах в Соломенском районе. Их госпитализируют.

"По информации на данный момент, в Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек - в крайне тяжелом состоянии", - рассказал мэр о ситуации по состоянию на 14:55.

Читайте: В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света, - ДТЭК