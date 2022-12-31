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В нескольких районах Киева раздаются взрывы, Предварительно, погиб 1 человек в Соломенском районе, 7 человек получили ранения, - Кличко (обновлено)

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В нескольких районах Киева раздаются взрывы, Предварительно, погиб 1 человек в Соломенском районе, 7 человек получили ранения, - Кличко (обновлено)
В Киеве раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве раздаются взрывы! Будьте в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Он добавил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы.

"Все службы следуют на место. Детали – впоследствии", - сказал мэр.

Позже глава города сообщил, что также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском: "Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места".

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что повреждение получил гостиничный объект. Также он отметил, что в Соломенском районе Киева обломки попали в частный дом.

Мэр Виталий Кличко заявил, что предварительно, известно о 1-м погибшем в Соломенском районе Киева. Несколько человек пострадали.

Кличко рассказал о трех пострадавших женщинах и двух мужчинах в Соломенском районе. Их госпитализируют.

"По информации на данный момент, в Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек - в крайне тяжелом состоянии", - рассказал мэр о ситуации по состоянию на 14:55.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Де гівнокомандуюче? Залізло в бункер? Чому не пуляє по кацапії реактивним асфальтом?
  • SlavaGeroyam
    ....твари бьют безсистемно...а нам нельзя по ним мы же не они......но если
    не отвечать, безнаказанность порождает новые преступления...
  • Evgen Karpenko
    Нехай данілов, ще одну картинку запостить...
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