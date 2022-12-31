В Харьковской области возможны временные отключения электричества
1 1120
В Харьковской области из-за угрозы ракетных ударов возможны временные отключения электричества.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе и области из-за угроз ракетных ударов оккупантов возможны временные отключения электроснабжения", - написал он.
Синегубов объяснил, что это вынужденные меры по предупреждению негативного влияния на энергосистему.
Как сообщалось, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.