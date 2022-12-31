Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец "Украина". ВИДЕО
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Российские захватчики ударили по столичной гостинице.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Российский новый год за праздничным столом - это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники".
Террористы и убийцы! Разрушенная гостиница в сердце столицы - это их радость за праздничным столом", - говорится в сообщении.