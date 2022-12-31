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Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец "Украина". ВИДЕО

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Российские захватчики ударили по столичной гостинице.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российский новый год за праздничным столом - это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники".

Террористы и убийцы! Разрушенная гостиница в сердце столицы - это их радость за праздничным столом", - говорится в сообщении.

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Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец Украина 01
Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец Украина 02
Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец Украина 03
Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец Украина 04
Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец Украина 05
Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец Украина 06
Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец Украина 07
Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец Украина 08

Топ комментарии

  • Migel Blanco
    россияне это народ *******
  • Evgen Karpenko
    Росіяне,- це не народ...
  • Алла Новосад 5b57f84f
    рашистьі не люди.
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