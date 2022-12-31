Путин записал поздравление: из новогоднего – только заставка, все слова – о войне
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение было опубликовано вскоре после наступления Нового года на дальнем востоке РФ.
Путин записал обращение на фоне людей в военной форме. Свои предварительные приветствия он записывал на фоне Кремля и снега. У видео нет никаких атрибутов Нового года.
Российский диктатор назвал 2022 годом поворотных событий, якобы закладывающих основу будущего и независимости, за которые сегодня "борются россияне".
Он заявил, что "четко отделил мужество и героизм от измены и малодушия". Вторжение российских войск в Украину Путин несколько раз назвал "судьбоносными" и "поворотными" событиями. Путин отдельно напомнил об аннексии четырех украинских областей, назвав их "исторически российскими землями", и заявил, что "нравственная правота" в войне с Украиной якобы находится на стороне Москвы.
Путин отдельно поздравил с Новым годом русских военных-оккупантов.
Обращение Путин закончил словами о том, что необходимо идти "вперед" и "побеждать".