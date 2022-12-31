Силы ПВО уничтожили 7 вражеских целей над Киевом, известно об 1 погибшем и 16 пострадавших, - КГВА (обновлено)

Силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей, в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные КГВА.

"В районе Киева уничтожены 7 воздушных целей.

В результате падения обломков:

- в Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль.

Пострадавших нет.

- в Соломенском районе

поврежден частный жилой дом, гостиница.

- в Печерском районе разрушение гостиницы, незначительные повреждения близлежащих построек.

Есть разрушение в Днепровском районе", – говорится в сообщении.

Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже в КГВА уточнили, что пострадали 16 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Протасового Яра в Киеве: Сейчас известно об 11 пострадавших из-за ракетной атаки на столицу. ВИДЕО