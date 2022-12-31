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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в разных областях, - Шмыгаль

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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в разных областях, - Шмыгаль
Атака российских оккупантов 31 декабря была направлена на гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Террористы. Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые. Россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на Новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отметил работу сил ПВО и поблагодарил их.

"Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету", - подытожил премьер.

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Топ комментарии

  • Player New
    Покарані за кожну ракету? Чим? Поки вся ця бравада лише додає люті на вас покидьків, якщо нема чого сказати, якщо нема чим відповісти то краще промовчати. Зроби, а потім бий себе в груди.
  • Константин Чуприна 2d5e24c9
    Опять пустые слова, сначала слелай и только потом говори.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Краще би сиділи в бункері, терпили, а то тільки звіздьож, народ і так все бачить, а ви незламні, краще би заткнулись.
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