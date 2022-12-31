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Силы ПВО уничтожили 12 из более 20 крылатых ракет оккупантов, - Залужный

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Силы ПВО уничтожили 12 из более 20 крылатых ракет оккупантов, - Залужный
Украинские защитники из состава сил ПВО уничтожили 12 крылатых ракет, выпущенных оккупантами.

Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня государство-террорист Россия вновь нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны.

Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей", - рассказал он.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    честь и хвала ВСУ! Храни и береги Вас Господь!
  • Bob Fayn
    Одна з ракет, запущених по Україні, впала в Волгоградський областіhttps://t.me/Tsaplienko/23661
  • Alex_Dimitrov
    прежде всего по другим объектам, по энергетике попаданий почти нет, били туда, куда могут ударить и где мало ПВО.
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