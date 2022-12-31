На этот раз оккупанты били по жилым районам, даже не по энергетической инфраструктуре. Путин "встречает" Новый год убийствами, - Кулеба
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Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В этот раз массированный ракетный удар России умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей. Россия должна быть изгнана со своего места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", – подчеркнул он.