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На этот раз оккупанты били по жилым районам, даже не по энергетической инфраструктуре. Путин "встречает" Новый год убийствами, - Кулеба

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На этот раз оккупанты били по жилым районам, даже не по энергетической инфраструктуре. Путин "встречает" Новый год убийствами, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В этот раз массированный ракетный удар России умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей. Россия должна быть изгнана со своего места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", – подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Щоб те падло до кацапського різдва не дожило!!!
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Давайте всі разом з боем курантів побажаємо щоб ***** здохло.
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Давайте всі разом з боем курантів в річницю день народження Степана Бандери одночасно побажаєм щоб ***** здохло.
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