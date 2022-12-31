Вследствие обстрела Николаева полностью разрушены 2 жилых дома, 12 - повреждены, - мэр Сенкевич

31 декабря российские захватчики ударили ракетами по Николаеву.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"2 жилых дома разрушены до основания. 12 жилых домов повреждены (выбиты окна, двери, повреждена крыша). В трех учебных учреждениях вылетели окна", - отметил глава города.

По словам Сенкевича, также вследствие обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв. м ликвидировали спасатели ГСЧС.

"Еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога усыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. Вскоре наши коммунальщики все расчистят", - подытожил он.

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