Вследствие обстрела Николаева полностью разрушены 2 жилых дома, 12 - повреждены, - мэр Сенкевич
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31 декабря российские захватчики ударили ракетами по Николаеву.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"2 жилых дома разрушены до основания. 12 жилых домов повреждены (выбиты окна, двери, повреждена крыша). В трех учебных учреждениях вылетели окна", - отметил глава города.
По словам Сенкевича, также вследствие обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв. м ликвидировали спасатели ГСЧС.
"Еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога усыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. Вскоре наши коммунальщики все расчистят", - подытожил он.