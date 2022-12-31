Новости

В России заявили об окончании осеннего призыва - в армию набрали 120 тысяч человек

3 64126
В России заявили об окончании осеннего призыва - в армию набрали 120 тысяч человек
В России официально завершился осенний призыв на срочную службу в российскую армию, продолжавшийся с сентября 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза".

По данным Министерства обороны РФ, за осенне-зимний период было призвано 120 тысяч человек. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что призванные на срочную службу якобы привлекаться к участию в боевых действиях на территории Украины не будут.

Читайте также: Путин легализовал призыв в российскую армию лиц с иностранным гражданством

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Московія, чка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, бреше, брехала і буде брехати. Не вірте її жодному слову.
  • den1anderson
    Как потрепало вчерашнего школьника на переднем плане, что он так быстро постарел. Какой же ужас он пережил в школе, наверное насиловали в туалете, это же русня.
  • Serhiy Tokolov
    М-да, потрепала видать жизнь пацанов, а ведь им по 18-19 лет
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости