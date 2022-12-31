Двое детей получили тяжелые ранения вследствие обстрела Херсонщины российскими оккупантами, - ОВА

В результате обстрела Херсонщины российскими оккупантами ранения получили двое детей - 13-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"В новогодний вечер подлые российские враги били из артиллерии по поселку Надднепрянское вблизи Херсона. Произошел взрыв снаряда неподалеку от школы. На улице находились двое детей - 13-летний мальчик и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Пока дети в операционной, где хирурги борются за их жизнь.

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