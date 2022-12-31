Враг не прекращает наступления на Лиманском и Бахмутском и хочет улучшить положение на Купянском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 31 декабря 2022 года по поводу российского вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В период с 12:40 до 14:30 противник нанес массированный ракетный удар. По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России (информация уточняется). Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях, а также в Киевской области сбит вражеский БПЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции нашей ПВО.

Кроме того, оккупанты произвели 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по инфраструктуре населенных пунктов Донецкой и Херсонской областей.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории Украины. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги даже по праздникам.

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Противник не прекращает наступательные действия на Лиманском и Бахмутском и предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ходино, Атинское, Большая Рыбица, Запсилье и Рясное Сумской области и Уды, Стрелечье, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Катериновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

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На Лиманском направлении огневым ударам подверглись Площанка, Макеевка, Невское и Диброва Луганской области, а также Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы врага зафиксированы в районах более 20 населённых пунктов. Среди них – Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Степное, Чаривное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении от обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон.

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Российские оккупационные войска ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории. В частности, с 31 декабря 2022 по 6 января 2023 закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел.

В целях обустройства системы инженерных заграждений на временно оккупированных и занятых территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории Российской Федерации.

Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков.

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