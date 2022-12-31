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Зеленский поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля

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Зеленский поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность премьер-министра Израиля, а также обсудил с ним сотрудничество Украинского и Израильского государств в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Лично поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Обсудили двустороннее сотрудничество между нашими государствами, в частности в сфере безопасности, и взаимодействие на международных площадках. Затронули тему реализации украинской формулы мира", - написал Зеленский.

Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в шестой раз.

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Це той що з колорадською лєнточкою дєдов на палці носив, разом з ******?
  • Макс Полиграф
    Мама Римма с папой Сашей передают привет с виллы за 8 млн. долл в Герцлии (Израиль) с бассейном и 4-мя охранниками из британского спецназа ($50 тыс в месяц)
  • Alex Kalinin
    як добре, що два еврея привіталися.
    як пагано що обом Україна байдужа.
    як страшно, що одне з них призедент!
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