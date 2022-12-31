Зеленский поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность премьер-министра Израиля, а также обсудил с ним сотрудничество Украинского и Израильского государств в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Лично поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Обсудили двустороннее сотрудничество между нашими государствами, в частности в сфере безопасности, и взаимодействие на международных площадках. Затронули тему реализации украинской формулы мира", - написал Зеленский.

Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в шестой раз.

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