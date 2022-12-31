Россия потеряла оружия и техники больше, чем имела ее группировка на момент вторжения, - Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в военной технике и вооружении.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, украинские защитники с начала вторжения российских захватчиков уничтожили более 3000 танков, 6000 боевых бронированных машин, 2000 артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника.

"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество ВВТ, которое было в группировке противника до начала вторжения. В частности, нами уничтожено свыше 3000 танков, 6000 боевых бронированных машин, 2000 артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника", - добавил Громов.

Он уточнил, что с начала боевых действий только группировкой Воздушных сил ВСУ всего уничтожены 1893 воздушных цели, в частности 187 самолетов (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Ил-76, Ил-22), 107 вертолетов (Ми-8, Ми-24, Ка-52); 678 крылатых ракет (Х-101/555, "Калибр", "Искандер-К", Х-59), 921 БпЛА ("Орион", "Орлан", "Форпост", "Шахид-131/136").

Кроме того, часть воздушных целей была сбита силами и средствами других видов (родов, сил) Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны.

Громов также отметил, что в настоящее время противник пытается всеми силами, в первую очередь за счет мобилизованных, бывших заключенных и ЧВК, сковать действия ВС Украины, принять все меры для ресурсного истощения украинских военных. Для Кремля любые потери в живой силе, а особенно из числа мобилизованных, приемлемы, напомнил Громов.

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