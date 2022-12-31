Россияне ударили в военный объект и АЗС в Хмельницком, госпитализированы 8 гражданских, - ОВА

Сегодня, 31 декабря, российские захватчики ударили по Хмельнитчине, зафиксировано попадание в военный объект и АЗС.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в городе Хмельницком. Повреждена техника. Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов, складские помещения", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантами повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и оказание медицинской помощи пострадавшим.

"В настоящее время госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии. Верим в наших медиков!" – подытожил он.

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