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Россияне ударили в военный объект и АЗС в Хмельницком, госпитализированы 8 гражданских, - ОВА

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Россияне ударили в военный объект и АЗС в Хмельницком, госпитализированы 8 гражданских, - ОВА
Сегодня, 31 декабря, российские захватчики ударили по Хмельнитчине, зафиксировано попадание в военный объект и АЗС.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в городе Хмельницком. Повреждена техника. Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов, складские помещения", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантами повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и оказание медицинской помощи пострадавшим.

"В настоящее время госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии. Верим в наших медиков!" – подытожил он.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Та ця військова частина була секретною ще за часів Брежнєва. Зараз, з розвитком цієї техніки - вже нічого секретного. Хмельничани знають за неї майже все. Так, це фронтова частина, хоча і в тилу, але касапам докучає аж ну. Та навіть ми знаємо, що вона робить, що нещодавно зробила... але ж... ну, режим тиші... будемо дотрмуватись.

    До речі, судячи з усього, військова частина не особливо постраждела.. А от сусідня заправка - таки да. Але навіть її не жалко. Оскільки вона належить місцевому бонзі-олігапрху, адепту і спонсору касапів, ригів, опезеже.
    Короче, промазали касапи своїми ракетами. По великому рахунку. Заправку не шкода, а от випадковим людям біля неї - невпереливки... Може, доведеться їм допомагати...
  • Валентина Саюн c856325a
    Другий об'єкт військовий за сьогодні. Хтось "допомагає ".
  • Ан Мур
    кому ти віриш?
    Все, що пов'язано з Г+Г - це лайно.
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