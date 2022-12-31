Российские ракетные атаки лишь усиливают решимость США, - посол Бринк

Посол США Бриджит Бринк заявила, что российские атаки лишь усиливают решительность США.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Уже третий раз на этой праздничной неделе Россия совершила невыборочные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - подчеркнула дипломат.

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