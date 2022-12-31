Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны. ФОТОрепортаж
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Российский диктатор Путин записал новогоднее поздравление в окружении "военных". Однако в сети заметили женщину, которая уже неоднократно появлялась с Путиным в других "амплуа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Среди присутствующих "военных", стоящих позади Путина во время новогоднего поздравления, в сети пользователь заметили женщину. Она уже не в первый раз появляется на мероприятиях с Путиным.
На этот раз она изображает из себя военнослужащую.
Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением.