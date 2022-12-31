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Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны. ФОТОрепортаж

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Российский диктатор Путин записал новогоднее поздравление в окружении "военных". Однако в сети заметили женщину, которая уже неоднократно появлялась с Путиным в других "амплуа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди присутствующих "военных", стоящих позади Путина во время новогоднего поздравления, в сети пользователь заметили женщину. Она уже не в первый раз появляется на мероприятиях с Путиным.

На этот раз она изображает из себя военнослужащую.

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением.

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Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны 01

Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны 02
Путин зачитал обращение на фоне переодетых в военных сотрудников охраны 03

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Sav UA
  • Бенина Мама
    Тётка на 3-х фото одинаковая, а вот Куйлы везде разные.
    Но ничего, ЗСУ всех их найдёт и закопает.
    Слава Украине !!!
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