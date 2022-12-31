Россияне усилили административный режим на оккупированных территориях - закрыт въезд в Геническ, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об усилении административно-полицейского режима на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские оккупационные войска ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории. В частности, с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел.

В целях обустройства системы инженерных заграждений на временно оккупированных и занятых территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

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