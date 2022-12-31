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Несколько российских ракет во время сегодняшнего обстрела в Украину не долетели, - Воздушные силы

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Несколько российских ракет во время сегодняшнего обстрела в Украину не долетели, - Воздушные силы
Во время сегодняшнего обстрела Украины несколько российских ракет не долетели и упали на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило командование Воздушных сил.

По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России (информация уточняется).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожены 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, в Киевской области, сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции нашей ПВО.

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Топ комментарии

  • Van-Basten Van-Basten
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Вася Шевченко f77d76ba
    какие харошие ракеты!!!
    дякуємо за радість НЕ бачити вас в нас !!! (сподіваюсь дома вам було і буде набагато краще)))
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