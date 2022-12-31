Шесть вооруженных вагнеровцев бежали в Ростовскую область РФ из учебного центра на оккупированной Луганщине

В Луганской области шестеро заключенных сбежали с территории учебного центра ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Коммерсант.

Издание отмечает, что мужчины вооружены, ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область, где они могут находиться.

Учебный центр ЧВК расположен в Краснодонском районе Луганской области. По данным портала, заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному - России, Беларуси и Кыргызстана. Их имена и другие подробности не приводятся.

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