Россия испытывает проблемы со стратегической авиацией, поэтому некоторые ракеты не долетают до целей, - Буданов
Об этом сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По причине экономии ресурса двигателей ВКС РФ осуществляют пуски ближе к аэродромам, что приводит к падению неисправных ракет в населенных пунктах и рядом с ними.
"Это старые самолеты, которым постоянно продлевают ресурс, проводится модернизация, обновляются авионика, средства поражения, системы сброса. Но, по сути, это те же самолеты с теми же двигателями. Последние две ракетные атаки они делали залпы возле аэродромов, отсюда и сообщения о падении ракет в РФ - это потому, что они не подходят к привычным районам пуска, чтобы уменьшить износ самолетов", - сказал Буданов.
Глава ГУР подчеркнул, что переброска стратегической авиации РФ на дальние аэродромы после взрывов на авиабазах имеет огромное значение, так как самолеты проходят тысячи километров и еще больше изнашиваются - их необходимо ставить на обслуживание.