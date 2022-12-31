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Россия испытывает проблемы со стратегической авиацией, поэтому некоторые ракеты не долетают до целей, - Буданов

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Россия испытывает проблемы со стратегической авиацией, поэтому некоторые ракеты не долетают до целей, - Буданов
У российской стратегической авиации все больше проблем с износом бомбардировщиков, особенно двигателей к ним, производство многих деталей давно прекращено.

Об этом сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По причине экономии ресурса двигателей ВКС РФ осуществляют пуски ближе к аэродромам, что приводит к падению неисправных ракет в населенных пунктах и рядом с ними.

"Это старые самолеты, которым постоянно продлевают ресурс, проводится модернизация, обновляются авионика, средства поражения, системы сброса. Но, по сути, это те же самолеты с теми же двигателями. Последние две ракетные атаки они делали залпы возле аэродромов, отсюда и сообщения о падении ракет в РФ - это потому, что они не подходят к привычным районам пуска, чтобы уменьшить износ самолетов", - сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что переброска стратегической авиации РФ на дальние аэродромы после взрывов на авиабазах имеет огромное значение, так как самолеты проходят тысячи километров и еще больше изнашиваются - их необходимо ставить на обслуживание.

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